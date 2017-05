Avril, + 8% sur les billets d’avion

Comparé à la situation d’il y a deux ans, seule l’amplitude de la hausse sur le réseau long-courrier international se confirme (+6,1%). Elle n’est que de 1% pour le réseau intérieur et de +0,4% pour le moyen-courrier par rapport à avril 2015.



Sur le réseau intérieur, les tendances sont similaires sur les vols intra-métropolitains (+6,1% par rapport à avril 2016 et +0,9% par rapport à avril 2015) et sur ceux de la métropole vers l’outre-mer (+7,9% par rapport à avril 2016 et +0,8% par rapport à avril 2015). La hausse est forte en avril 2017 mais les prix retrouvent leur niveau d’avril 2015.



A l’international, la hausse des prix des billets d’avion sur le réseau moyen-courrier s’analyse par destination. Elle est extrêmement forte vers l’EEE et Suisse par rapport à avril 2016 (+15,9%) mais reste raisonnable comparée à avril 2015 (+1,4%). Les prix augmentent de 6,1% vers le Moyen-Orient (+2,5% par rapport à 2015) et seulement de 3% et 1% vers les autres pays d’Europe et l’Afrique du nord, destinations pour lesquelles les prix des billets sont en baisse par rapport à avril 2015 (resp. -5% et -1,2%). Sur le réseau long-courrier, l’Afrique subsaharienne se distingue des autres destinations avec une croissance de seulement +0,6%. Elle est de +6,4% sur les billets vers l’Amérique du Nord, +8,4% vers l’Amérique latine et +9,2% vers l’Asie-Pacifique pour atteindre globalement une augmentation de 6,6% entre avril 2016 et avril 2017.



Au départ des départements d’outre-mer, les prix des billets d’avion, toutes destinations confondues, augmentent de 7,2% par rapport à avril 2016 mais de seulement 2% par rapport à avril 2015. La hausse est très forte au départ des Antilles (+13,3% au départ de Martinique et +8,7% au départ de Guadeloupe par rapport à avril 2016), mais plus modérée par rapport à avril 2015 (+1,1% depuis la Guadeloupe et +5,7% depuis la Martinique). Depuis la Réunion, la hausse des prix s’établit à 3,4% par rapport à avril 2016 et à 3,7% par rapport à avril 2015 toutes destinations confondues. En revanche, au départ de Guyane, les prix des billets affichent une très légère baisse par rapport à avril 2016 (-0,4%) et une très forte diminution par rapport à avril 2015 (-11,2%).