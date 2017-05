Chaos technologique, le patron de British Airways ne démissionnera pas

Le bug de ce week-end n’a rien à voir avec la réduction des coûts engagée depuis un an

Les choix économiques faits sur les systèmes informatiques sont dangereux pour la compagnie

Rien n’a été fait pour soulager leur attente

ne plairaient pas du tout aux clients de British Airways

Face à la bronca grandissante, Alex Cruz l’affirme : "". Selon le patron de la compagnie, la panne informatique serait liée à une faiblesse des systèmes de secours, eux-mêmes défaillants dès les premières minutes du bug.Sur la BBC, les commentaires internes donnent une toute autre version: "". En clair, le bon marché coûte cher.Face à ces attaques, Alex Cruz affirme que tout rentrera dans l’ordre d’ici mardi 30 mai et qu’il ne démissionnera pas de la direction de British Airways. Mais la situation va vite devenir intenable face à la colère des clients qui affirment que "".La panne qui a touché quelques 75 000 passagers sera totalement maîtrisée dans les deux jours qui viennent avec la mise en place de nouveaux outils de gestion et un matériel mieux adapté aux fortes charges. En interne, l’avenir d’Alex Cruz est remis en cause autant pour la panne que pour les décisions stratégiques prises ces derniers mois et qui, selon les syndicats, "".