L'aéroport de Toulouse, le meilleur ou le pire pour les voyageurs d'affaires ?

"L’enquête de l’UFC-Que Choisir fait écho à celle parue récemment sur le site Flight Report, qui recensait les avis de 2 700 voyageurs aériens et publiait un classement des meilleurs aéroports du monde. Dans cet autre classement, Toulouse-Blagnac intègre le top 20 mondial (17ème place) et se place au 1er rang des aéroports français, avec une note de 8,03/10 (7e position en Europe). Les critères de vote mesuraient l’accessibilité à la plate-forme, les temps d’attente, l’accueil des différentes étapes jusqu’à la porte d’embarquement, les services proposés aux voyageurs la restauration, l’offre commerciale ou la propreté".

Organisations reconnues, instituts de sondage, jeunes sites internet... Les classements, baromètres, études et autres analyses sur le secteur aérien se multiplient. Et face à cette avalanche de travaux plus ou moins significatifs, l'aéroport de Toulouse peut passer du meilleur au pire.Selon l’association UFC-Que Choisir et son enquête de satisfactio,n réalisée sur 56 aéroports dans le monde auprès de 11273 voyageurs fin 2016, Toulouse-Blagnac est la plate-forme française de taille moyenne (entre 3 et 15 millions de passagers) ayant le plus séduit les voyageurs avec une note de 14,3/20. La piste de la ville rose a surtout marqué des points sur le critère "sentiment de sécurité dans l’aéroport" ainsi que sur la signalétique, le téléaffichage ou la propreté.Ravie de ce titre, la plate-forme rebondit et souligne queLe communiqué tait que la veille, l'aéroport avait été désigné installation française la moins ponctuelle au 1er trimestre 2017 par le baromètre de Gate 28 , étude trimestrielle du site d'indemnisation des retards aériens. Avec un taux de 24,18‰ (ou 2,418%), Toulouse est de plus en plus mal notée, passant en 3 mois - selon ce spécialiste - de la 3ème à la 1ère marche de ce podium peu glorieux.Le tarmac toulousain est suivi ensuite par Lyon-Saint-Exupéry (21,12‰) et Bordeaux-Mérignac (16,55‰). Il faut toutefois préciser que le ciel français a été touché par plusieurs mouvements de grève en ce début d'année 2017 ce qui explique en partie les contre-performances enregistrées.Ces différents classements ne se contredisent pas forcement totalement. Les modes, les critères, les échantillons interrogés et mêmes les périodes d'analyses différant entre eux, ils sont en fait peu comparables. Ainsi si ces titres très différents remis à la piste de la ville rose en 24 heures font sourire, ils rappellent également qu'il faut aussi faire confiance à son expérience et à son œil critique. Et vous, qu'en pensez-vous ?