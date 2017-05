Les priorités de la nouvelle Ministre des Transports, Elisabeth Borne

La nouvelle ministre est considérée comme un bourreau de travail, et elle connait à la fois la chose publique et la vie politique. La préfète de la région Poitou-Charentes, ingénieur des Ponts et Chaussée, a été recrutée par Ségolène Royal en 2014 comme Directeur de son cabinet avant de devenir en 2015 présidente de la RATP, sur proposition de la ministre. Elle connait donc le ministère des transports.



Elle a auparavant été conseillère de Jack Lang à l’Education nationale et de Lionel Jospin à Matignon et elle a aussi fait un passage, entre 2002 et 2012 par la SNCF, puis chez BTP Eiffage et par la mairie de Paris.



Son ministère est placé sous la houlette de Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.