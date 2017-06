Lufthansa équipe ses PNC d'iPads minis

Après avoir équipé ses 4 300 pilotes avec l’Electronic Flight Bag ainsi ses responsable de cabine de tablettes, Lufthansa poursuit son opération de digitalisation. La compagnie a commencé la semaine dernière à doter ses 20 000 membres d’équipage d’iPads minis. Cet équipement mobile, utilisé en cabine, porte le nom de CMD (Cabine Mobile Device) et sera déployé au cours des prochaines semaines.



Le CMD permettra aux hôtesses et stewards d'accéder à toutes les données nécessaires pour travailler à bord, comme les manuels et les horaires de service, et de pouvoir être informés de toutes modifications. Cet outil vise à simplifier les processus et à améliorer de façon significative la communication entre le personnel, à bord.