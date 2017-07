Norwegian reliera Paris à Oakland-San Francisco et Boston au printemps

Norwegian étend son offre low-cost long-courrier au départ de la France. Elle proposera aux voyageurs d'affaires deux nouvelles routes transatlantiques directes vers Oakland-San Francisco et Boston depuis Paris-CDG au printemps prochain. Elle augmentera également ses fréquences de vols vers Los Angeles et New York, à partir de février 2018.







La ligne Paris – Oakland San Francisco sera pour sa part lancée le 10 avril 2018. La liaison offrira également 4 fréquences par semaine. Les départs de Paris seront à 12h10 le mardi, 16h00 le mardi, 16h30 le samedi et 18h00 le dimanche. L'aller simple est disponible à partir de 199€ TTC.



Augmentation de l'offre vers New York et Los Angeles

Face au succès rencontré sur les vols lancés en juillet 2016 vers New York et Los Angeles, Norwegian a décidé par ailleurs d’augmenter les fréquences. En plus des liaisons quotidiennes vers New York-JFK, la compagnie assurera 6 nouveaux vols par semaine vers l’aéroport de New York-Newark à partir de 28 février 2018 (Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : départ 13:15 - arrivée 15:30).



Les billets seront en vente à compter du 14 juillet avec un prix appel d'offre à 159€ TTC.



Deux vols supplémentaires entre Paris et Los Angeles seront proposés les lundi et vendredi à partir du mai 2018, offrant ainsi un total de 6 fréquences hebdomadaires entre les deux villes.

