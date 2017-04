Présidentielles : que veulent les voyageurs d'affaires ?

Le coup d’œil de Jordy Staelen, Entrepreneur et Managing Director de FCM France & Suisse

" Quelle surprise : les voyageurs d’affaires pensent comme une majorité de Français ! La sécurité et la protection des travailleurs sont bien sûr des thèmes fondamentaux, surtout en période électorale.



Au travers de ces résultats, je perçois surtout que le voyageur d’affaire est avant tout une personne. Une personne avec des aspirations personnelles en dehors du travail, qui désire du temps pour ses loisirs et ses proches, et qui valorise ce « retour à la vie normale » après le voyage d’affaires.



J’ai la conviction que faciliter la vie du voyageur et tout mettre en œuvre pour assurer sa sécurité est la priorité de toute bonne agence de voyage d’affaires. Après tout, c’est pour les voyageurs que nous travaillons, non ?



L’innovation et l’économie collaborative restent des sujets qui mobilisent : près d’un quart des votants en font une priorité électorale. Ce sont justement des leviers formidables pour améliorer la sécurité et faciliter la vie des voyageurs ! "