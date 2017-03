Quelle est la ville américaine la plus "Business Friendly" ?

La ponctualité des vols, le prix des hôtels, la fluidité du trafic routier, la couverture 4G et l'efficacité des hôpitaux... voici les points étudiées par On Call International pour déterminer quelle ville américaine offre le terrain le plus propice aux voyages d'affaires productifs. Et finalement, les plus grandes villes comme la capitale Washington, la High Tech San Francisco ou la très business New York ne parviennent pas à se hisser sur le podium. Elles clôturent même le top 20 !



Les voyageurs d'affaires qui misent sur la productivité ont tout intérêt à privilégier des villes alternatives. La première place sur le podium revient à Detroit. La ville autrefois fortement frappée par la crise montre des signes de reprises, et elle est notamment plébiscitée pour son trafic routier, l'efficacité de ses soins et, dans une moindre mesure, pour la ponctualité de ses vols. Elle est suivie par Phoenix, Cleveland, Minneapolis et Denver.



Les villes américaines offrant les voyages d'affaires les plus productifs

1. Detroit, Michigan

2.Phoenix, Arizona

3.Cleveland, Ohio

4.Minneapolis, Minnesota

5.Denver, Colorado

6. Dallas, Texas

7.Sacramento, Californie

8.Tampa, Floride

9.Orlando, Floride

10. Houston, Texas

11.Seattle, Washington

12.Philadelphie, Pennsylvanie

13. Atlanta, Georgie

14. Los Angeles, Californie

15. Chicago, Illinois

16. Boston, Massachusetts

17. Miami, Floride

18. Washington, DC

19. San Francisco, Californie

20. New York, New York