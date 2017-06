Quelles ont été les destinations Business 2016 ?

New York, toujours la reine des voyages d’affaires

New York et Shanghai demeurent respectivement les première et deuxième destinations mondiales les plus prisées des voyageurs d’affaires européens. En 2016,elles sont suivies de Dubaï. La ville du Golfe est passé devant Pékin et Singapour, et monte ainsi sur la 3eme marche grâce à une augmentation de 7,5 % de billets d’avion vendus.