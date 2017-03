SAS a vendu des slot à Londres Heathrow

De nouveaux snacks sur les vols européens

SAS propose de nouveaux snacks et boissons à ses passagers sur ses vols entre la Scandinavie et l'Europe. Sa nouvelle offre privilégie les produits naturels et les producteurs locaux de Norvège, Danemark ou Suède .



Les passagers pourront déguster ainsi des chips Larssons (Suède), des chocolats Speedy Tom (Danemark) ou encore le jus de pomme Ringi (Norvège). La vodka, le gin et le whisky proviennent également de ces 3 pays.



Ces encas sont compris dans le billets SAS Plus et payant pour les SAS Go.