Turkish Airlines, nouvel appel au boycott

Les opposants turcs invitent les entreprises à ne pas confier leurs déplacements professionnels à un Etat " qui met en place une dictature permanente " et les réseaux sociaux sont devenus une arme de communication pour inviter les entreprises à ne plus participer à l'économie de leur pays. La réponse d'Ankara ne s'est pas faite attendre et les accès internet à Wikipedia et certains réseaux sociaux sont désormais bloqués sur le territoire.



Les récentes purges qui visent les opposants au régime d’Erdogan sont loin de la vision démocratique d’un pays qui se veut " européen ". Lors de la dernière tentative de coup d’état, les 15 et 16 juillet dernier, une partie du personnel de la compagnie avait été visée par le gouvernement. Malgré le travail professionnel de la compagnie, l'utilisation de ses services est considérée comme un soutien indirect à un gouvernement très critiqué. Et les nouvelles restrictions de liberté engagée depuis les dernières élections turques inquiètent à nouveau les entreprises européennes.