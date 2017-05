Un détour par le Mont Saint-Michel ?

Le Mont Saint-Michel est à la mer ce que la grande Pyramide de Kheops est au désert

Chef d’œuvre de l’architecture Occidentale, classé au Patrimoine Mondial naturel et culturel de l’Unesco, le Mont Saint-Michel connaît un vrai renouveau depuis qu'il est redevenu l’îlot magique battu par les plus grandes marées du monde. Il a retrouvé ainsi son aspect majestueux décrit par le célèbre écrivain Victor Hugo au 19ème siècle comme "". Cette nature retrouvée peut se découvrir grâce aux promenades et traversées autour du Mont Saint-Michel et à travers la baie.Outre son renouveau architectural, le Mont connait aussi un renouveau culturel. Grâce aux efforts du Centre des Monuments Nationaux, l’Abbaye du Mont a remis en valeur ce joyau de l’architecture religieuse et militaire du Moyen-Âge que l’on peut découvrir grâce à de nouveaux circuits de visite. De leur côté, les musées du Mont Saint-Michel (musée historique – musée de la mer – archéoscope) ainsi que la célèbre demeure historique du Chevalier Bertrand Du Guesclin ont achevé en 2017 un ambitieux programme de rénovation et de nouveaux circuits de visite complémentaires de l’Abbaye du Mont SaintMichel. Enfin, les célèbres illuminations du Mont Saint-Michel ont été adaptées à cet ambitieux réaménagement et permettent une découverte nocturne, féérique et mystérieuse.Et si il y a longtemps que vous n'y êtes pas allé, sachez encore qu'un programme ambitieux de rénovation a accompagné début 2017 le renouveau du Mont Saint-Michel. L'auberge de la Mère Poulard , célèbre notamment pour ses omelettes, a retrouvé une vraie fraîcheur. D'ailleurs, il est conseillé de réserver pour s'y assoir !