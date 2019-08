Chine : alerte tempête tropicale dans la région de Hong Kong

Dans ses « Conseils aux voyageurs », le Quai d’Orsay appelle à la plus grande prudence pour ses ressortissants présents ou devant se rendre à Hong Kong ou ses alentours, en raison d’une tempête tropicale :"Une alerte a été déclenchée par les autorités locales en raison du passage de la tempête tropicale Wipha à partir du 31 juillet à proximité de Hong Kong, du sud de la province du Guangdong, ainsi que des provinces de Hainan et du Guangxi. Cette tempête pourrait se renforcer dans les prochains jours. Il convient de respecter les recommandations des autorités locales et de se tenir informé de l’évolution de la situation et des prévisions météorologiques. Pensez à rassurer vos proches. Pour votre sécurité, il est recommandé de rester à l’intérieur, de s’éloigner des vitres et des portes exposées au vent et de ne pas toucher les câbles électriques qui ont été dénudés par le vent. Il est essentiel d’identifier un abri sûr et d’y rester jusqu’à ce que le danger soit écarté"La prudence doit même être doublement de mise à Hong Kong où des manifestations, parfois violemment réprimées, ont toujours lieu pour protester contre l’amendement d’une loi d’extradition vers la Chine. Pour rappel, cette loi vise à pouvoir extrader des personnes s’étant réfugiées à Hong Kong après avoir commis un crime ou un délit dans un autre territoire. Le mouvement de protestation contre cet amendement a notamment un impact sur le métro de la ville , régulièrement bloqué par les manifestants.