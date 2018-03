5 raisons d'intégrer l'innovation dans votre politique voyages

Selon l'une des dernières études de CWT, " + 80% de vos voyageurs se disent plus enclins à vous quitter pour un autre employeur, en voyageant tout autant, si sa politique voyage est plus attractive ". Compte tenu de la difficulté que représente le recrutement de vos talents et leur rétention, votre culture d’entreprise doit être fédératrice et attractive, y compris dans leur mobilité. Il est alors évident que les achats indirects liés à la mobilité ne doivent plus être considérés seulement comme une commodité dont le coût est à optimiser.



Dans la hiérarchie traditionnelle des priorités pour un acheteur, nous avons d’abord l’optimisation des prix d’achats et des processus, suivi de prêt par la sécurité de leurs voyageurs, et enfin par la satisfaction, le confort, et le bien-être du collaborateur, qui reste souvent le troisième enjeu, de plus en plus soutenu par les DRH. Les entreprises les plus ouvertes à l’innovation, PME ou grandes entreprises, son celles qui ont compris que même si la recherche d’économies dans la gestion de leurs déplacements reste une priorité dans cet environnement global, la satisfaction voyageur devient une priorité de même niveau.



En 2017, à l’heure des Millenials, du tout online , du mobile et de la désintermédiation des réservations, les nouveaux Mobility Manager doivent donc mettre la satisfaction voyageur dans le top de leurs priorités pour convaincre leurs voyageurs et les faire adhérer à leur projet de politique voyages.



Les meilleurs mobility Managers restent donc en constante veille technologique pour sélectionner et proposer à leurs voyageurs les meilleures nouveautés.