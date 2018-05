A Nice, une consigne pour les objets interdits à bord

Avec ce nouveau service, le passager pourra déposer son objet confisqué dans un emballage standardisé, à l’intérieur d’une urne sécurisée directement dans la zone de contrôle de sûreté. Il disposera ensuite de 21 jours pour se connecter sur le site web de Tripperty , pour régler directement le service en ligne en toute sécurité et indiquer son choix pour récupérer sa consigne :- récupération physique au comptoir d’accueil du Centre de Services Safebag au Terminal 2- expédition à son domicile ou à l’adresse de son choix dans les 48h suivant la connexion- ou encore don à une associationUne bonne idée à l’actif du Centre de Services Safebag de l’Aéroport Nice Côte d’Azur qui déploie déjà toute une série de services, petits et grands, pour faciliter la vie des passagers comme le dépôt de bagages en consigne, le dépôt de pli, l'impression de documents, ou encore, parmi les plus usités, emballage et protection de bagages contre les chocs et les vols.