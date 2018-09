Air France lance une nouvelle offre wifi

Air France a lancé une nouvelle offre de connectivité, baptisée Air France Connect. Elle propose aux passagers le choix entre 3 Pass Wifi (un gratuit et 2 payants). Ce service sera disponible sur 22 avions long-courriers et 8 appareils court et moyen-courriers d’ici la fin de l’année 2018. La compagnie s'est donnée pour objectif d’atteindre 100% de la flotte équipée à fin 2020.



L'offre Air France Connect :

Un pass "Message" gratuit

Il permet aux clients d’envoyer et de recevoir gratuitement des messages Whatsapp, Facebook Messenger, iMessage et WeChat depuis leur Smartphone ou tablette durant tout le vol. Les passagers peuvent également accéder au site airfrance.com et à l’application Air France pour consulter ou modifier leurs réservations.



Un pass "Surf"

Il permet de naviguer sur internet et de consulter ou d’envoyer des emails. Les passagers peuvent en bénéficier selon l’offre suivante :

- 3€ pour toute la durée du voyage à bord des vols court-courriers

- ​à partir de 5€ pour toute la durée du voyage à bord des vols moyen-courriers ;

- 8€ (2700 Miles), pour une durée d’une heure ou 18€ (6 000 Miles) pour toute la durée du voyage à bord des vols long-courriers.



Un pass "Stream"

Disponible à bord de tous les vols long-courriers, il inclut les avantages du pass Message et du pass Surf. Il permet aussi de bénéficier d’un haut débit internet pour profiter du streaming et du téléchargement durant tout le vol au tarif de 30€ (10 000 Miles).



Air France ajoute "L’offre Air France Connect s’enrichira progressivement afin de proposer aux clients des services et divertissements supplémentaires tels que des informations détaillées sur leur vol, une offre de shopping ou encore une large sélection de films, séries et documentaires à visionner gratuitement sur leur Smartphone ou tablette".



Comment ça marche ?

Une fois à bord de l'avion, après avoir activé le mode avion de leur appareil, les passagers Air France peuvent activer le wifi et sélectionner le réseau "AirFranceCONNECT". Un renvoi automatique vers le portail de connexion connect.airfrance.com sera effectué.



Les clients peuvent accéder aux pass Surf et Stream grâce à différents moyens de paiement : Visa, Mastercard, American Express, PayPal ou les Miles Flying Blue.