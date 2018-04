Alphabet roule vers le Portugal et l'Irlande

Alphabet arrive sur le marché portugais en partenariat avec Finlog. Les clients du loueur implantés ou présents au Portugal peuvent désormais bénéficier des produits et services Alphabet en s’appuyant sur l’expertise de son partenaire pan-ibérique, créé en 1993 à Porto et détenu à 100% par le groupe Salvador Caetano.



Par ailleurs, les entreprises irlandaises et les sociétés internationales peuvent aussi désormais bénéficier de la gamme complète de solutions de mobilité proposées par Alphabet en Irlande grâce au partenariat noué avec Avis Fleet Solutions. Membre du groupe Denis Mahony Motor, Avis Fleet Solutions -fondée en 1966 - occupe la 3ème position sur le marché de la location longue durée en Irlande.



Olivier Monot, PDG d’Alphabet France explique : "Face aux enjeux de la mondialisation, il est important pour Alphabet de poursuivre sa stratégie de développement international, en corrélation avec la réalité des marchés et les besoins des entreprises.(...) La qualité de service et l’innovation étant au cœur de l’ADN d’Alphabet, les partenaires sélectionnés l’ont été sur la base de leur excellent niveau de service et d’expertise".