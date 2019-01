CES 2019 : Panasonic mise sur le bien-être des passagers pour séduire les compagnies aériennes

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos compagnies aériennes partenaires, notamment pour les vols longs-courriers".



Panasonic présente Wellness, une série de solutions qui a pour mission d’améliorer le confort des passagers, notamment des voyageurs d'affaires à bord. Elle inclue les fonctions Active Noise Control, Premium Seat Lighting et Panasonic's nanoe Technology. Pour David Bartlett, responsable technologie chez Panasonic Avionics Corporation,Selon nos confrères de L'Echo Touristique , la société a présenté une cabine First Class dotée d'un grand écran principal et d'un plus petit qui ont pour fonction de gérer les réglages d'éclairage, de la musique et peut se convertir en miroir. Une mini-penderie individuelle y est également intégrée.Pour la cabine Business, la technologie est utilisée pour réduire les nuisances sonores à bord de l'avion. Un système de purification d'air vise également à augmenter le bien-être du passager. Selon Panasonic, plusieurs compagnies aériennes sont d'ores et déjà intéressées par ces nouvelles solutions.