Calculatrix, pour agiter ses méninges en déplacement professionnel

A l'heure où le Q.I. des Français a baissé de 4 points en dix ans, voici de quoi occuper utilement ses méninges sur les sièges d'avion ou les fauteuils de train. Calculatrix est un livre qui dispense 85 astuces et stratégies pour résoudre des opérations, parfois complexes en apparence. L'entraînement est progressif, les difficultés sont distillées par « petites doses », et de manière croissante. Accompagnées de plus de 500 exercices, ces astuces vous seront bientôt naturelles, et vous pourrez réaliser de vous-mêmes combien elles sont pratiques et faciles.Faisons taire un instant télévision et smartphone pour s'exercer mentalement au calcul… Exercice qui nous met en mouvement, nous fait progresser et cogiter. Et dont on ne soupçonne pas les bienfaits pour la confiance en soi ! Calculatrix nous offre l'occasion de réinvestir des zones du cerveau parfois laissées à l'abandon, pour notre plus grand profit. Aujourd'hui, ordinateurs et smartphones nous en dispensent allègrement… Et pourtant, nous le savons bien, notre cerveau est un muscle : laissé à l'abandon, il s'affaiblit. Bien entretenu, il progresse à une vitesse phénoménale.L'auteur de Calculatrix, Christophe Nijdam, est un familier des chiffres : tour à tour banquier, analyste financier et dirigeant d'une ONG chargée de remettre la finance au service de la société, c'est un professionnel reconnu des milieux financiers. Il est membre du collège de l'Autorité Bancaire Européenne. Également impliqué dans le monde universitaire, il a enseigné à Sciences Po pendant dix-huit ans. Pour 14,50€, à commander par exemple ici , il donne le sentiment de redevenir intelligent !