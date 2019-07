Crowne Plaza tous azimuts sur les destinations "business" émergentes

La dimension « tourisme d’affaires » des deux établissements chinois ne fait, elle non plus, aucun doute. Qu’il s’agisse de celui de Shenzen ou de celui de Wuzhen, dans la province du Zhejian, ils se situent tous deux à proximité de l’aéroport et du centre des congrès de la destination et mettent à disposition des espaces « séminaires » et événementiels importants : plus de 700 m² pour celui de Wuhzen et 1400 m² pour celui de Shenzen. Ces deux établissements ouvriront avant la fin de l’année.