Delta repense sa méthode d'embarquement

Delta a totalement repensé sa méthode d'embarquement. L'accès à l'avion ne sera plus défini par des zones mais en fonction du type de billet. Et pour plus de clarté, le transporteur utilisera un code couleur pour distinguer l’ordre de passager.Avec ce dispositif en vigueur à compter du 23 janvier, les passagers des cabines Avant ne seront plus appelés en même temps. Les clients Delta One, identifiables également par la couleur violette présente sur leur carte d'embarquement, monteront en premier. Ils seront suivis par les passagers des offres Delta Premium Select ou First Class, distingués pour leur part par le prune.Par ailleurs, les membres Medaillon de statut Diamond intégreront le premier groupe appelé. Ils monteront ainsi avec les Delta One si l'avion dispose de cette cabine. S'il n'est pas équipé de cette gamme, ils embarqueront en même temps que les passagers Delta Premium Select ou First Class.Le 3eme groupe sera composé des voyageurs Delta Comfort+. Les passagers bénéficiant d'une Sky Prioriy - comme les clients fréquents Medaillon Platium et Gold, SkyTram Elite Plus et les membres des autres programmes de fidélité éligibles – seront les suivants. Leur ordre de passage sera identifié par la couleur rouge.Viendront ensuite les clients munis d'un billet Main Cabin. Les personnes ayant réservé un tarif Basic Economy fermeront la marche.Afin d'assurer une communication claire, le code couleur - mis en place pour distinguer l'ordre des passagers - sera présent lors de la réservation en ligne du billet. La couleur sera également sur le billet. Par ailleurs le jour du vol, elle sera diffusée sur les écrans de la porte pendant l'embarquement.Delta Air Lines n'est pas la seule compagnie à être à la recherche d'un process d'embarquement plus efficace. United a pour sa part choisi de réduire le nombre de ses lignes d'embarquement.