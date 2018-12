Anne Rigail prend les commandes d'Air France

Anne Rigail, ancienne directrice générale adjointe Client et membre du conseil d'administration d'Air France, vient d'être nommée au poste de directrice générale de la compagnie. Elle devient la première femme à accéder aux commandes d'Air France.



Arrivée dans la compagnie en 1991, Anne Rigail a occupé plusieurs postes avant de devenir directrice générale adjointe du service vol, puis directrice générale en charge des clients en 2017. Elle remplace Ben Smith, qui après 2 mois d'intérim, assurait cette fonction en parallèle de la direction du groupe Air France-KLM.



Anne Rigail devra travailler sur de nombreux chantiers dont les négociations avec le SNPL concernant un accord sur les salaires des pilotes, l'avenir de la filiale JOON, le repositionnement des marques HOP! et Transavia et présenter un nouveau plan stratégique à Ben Smith en février 2019.