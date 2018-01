Des péages urbains en France dès 2019

Pour confirmer cette décision à venir, les Echos citent les propos d'Elisabeth Borne : " Aujourd'hui, la loi donne déjà cette possibilité aux collectivités locales, mais seulement à titre expérimental et pour trois ans, ce qui est trop court au vu des investissements à consentir. Il faut y remédier ". Anne Hidalgo a déjà fait savoir qu'elle était favorable à une telle loi mais a également précisé qu'elle souhait une modulation des tarifs pour ne pas pénaliser les professionnels.



A Londres, les études démontrent que le péage urbain a limité la disponibilité des artisans et a conduit les PME/PMI à déplacer leurs activités et leur bureau en périphérie urbaine. Ce que le prix des loyers a d'ores et déjà contribué à faire.