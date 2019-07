Etude GBTA et Roomlt : les voyageurs d'affaires satisfaits de leur expérience en déplacement

Selon le New Business Traveler Sentiment Index, l'expérience hôtelière est l'un des principaux facteurs de la satisfaction globale lors des voyages. Si 86% des sondés affirment être satisfaits de leur expérience globale, 52% d'entre eux déclarent avoir eu un vol retardé et 40% un vol annulé au cours d'un déplacement en 2018. "Étant donné le pourcentage élevé de voyageurs qui ont subi des perturbations aériennes, il n'est pas surprenant que les vols aient été un facteur déterminant dans l'expérience voyageur", explique l'étude.



Concernant le secteur de l'hôtellerie, l'accès au Wi-Fi en continu sont en tête de liste des facteurs les plus importants pour les voyageurs d'affaires. Les latino-américains (52 %) et les nord-américains (44 %) sont beaucoup plus susceptibles de vouloir séjourner dans un hôtel idéalement situé par rapport à leur lieu de travail, en comparaison avec les voyageurs d’Europe (32 %) ou d’Asie Pacifique (30 %). De plus, les voyageurs d'Amérique latine sont plus susceptibles d’accorder de l’importance à un accès au Wi-Fi (60 %) que les voyageurs d'Amérique du Nord (47 %), d'Europe (37 %) ou d'Asie-Pacifique (35 %). Les commodités dans l'hôtel, comme le petit-déjeuner gratuit et la possibilité d'obtenir ou d'utiliser des récompenses et avantages de voyage, sont également au deuxième rang des facteurs qui comptent le plus pour les voyageurs d'affaires.



« L'expérience voyageur est un mot à la mode dans l'industrie depuis quelques années, mais les résultats du sondage démontrent clairement à quel point elle est importante pour ces voyageurs » , a déclaré Scott Solombrino, COO and Executive Director de GBTA. « Alors que les profils des voyageurs continuent de se diversifier, il n'existe pas d'approche unique en matière de voyages d'affaires : le choix et la flexibilité devraient être une considération clé dans l'élaboration des politiques voyage ».