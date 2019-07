Voyages d'affaires : HRS France et AirPlus préconisent le paiement centralisé pour les entreprises

Pour ce faire, les 2 sociétés se fient avant tout aux tendances actuelles, constat établi avec des chiffres provenant de nombreuses études réalisées par diverses organisations du secteur du voyage. Le premier chiffre énoncé est le degré d’appréciation du voyage d’affaires par les voyageurs d’affaires, qui est de 93 %. Dans le secteur de l'hôtellerie, 86 % des sondés disent tenir compte des avis clients en ligne avant de réserver et 66 % adhèrent à un programme de fidélité pour obtenir des avantages. HRS et AirPlus rappellent également que les voyageurs d’affaires vivent avec leur temps, 85 % d’entre eux ayant recours aux applications mobiles, principalement pour rechercher des informations sur leur voyage, faire des réservations et gérer leurs notes de frais. Au sujet du type d’hébergements privilégiés, les chaînes hôtelières concernent 50 % des réservations par des voyageurs d’affaires, quand 20 % d’entre eux choisissent des hôtels indépendants. La sélection de l’hôtel se fait à 80 % proche du lieu où doivent se rendre les voyageurs pour travailler. Si le voyageur hésite entre plusieurs hôtels, il va principalement (71 %) choisir celui où l’accès au wifi est le plus rapide, quand 45 % font leur choix en fonction de la proximité des transports et 34 % privilégient les hôtels proposant un parking privé.





HRS et AirPlus se sont également intéressées aux politiques de voyage actuelles des entreprises et rappellent avant toute chose que 40 % d’entre elles ne facilitent pas le paiement des frais de voyages. Côté entreprises, 23 % d’entre elles pratiquent une politique voyages stricte et ne laissent pas le choix aux voyageurs et 43 % ne proposent à leurs employés qu’un choix limité. Enfin, les 2 sociétés rapportent que 45 % des entreprises atteignent un taux d’application de leur politique voyages supérieur à 70 %.