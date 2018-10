FCM Travel Solutions a le vent en poupe en Suisse

FCM Travel Solutions Suisse a vu son volume d’affaires augmenter de plus de 17 millions de CHF, soit près de 15 millions d’euros, sur le premier semestre 2018.



Cette croissance a entre autres été portée par l'ajout de nouveaux comptes à son portefeuille de clients : une cinquantaine d’entreprises et organisations tous secteurs confondus, parmi lesquelles BCP (banque privée), Quotient (secteur pharmaceutique), Cimpress (e-commerce / imprimerie) ou Find (ONG).



La TMC ajoute qu'elle "table sur une croissance tout aussi soutenue pour 2018-2019. L’équipe s’est déjà agrandie, et plusieurs recrutements sont encore en cours pour accompagner ce formidable développement".