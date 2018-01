Intelligence artificielle et voyage d’affaires

Afin de répondre à ces attentes très fortes de la part des voyageurs professionnels, depuis environ 3 ans l’accent est enfin mis sur l’expérience utilisateur dans le voyage d’affaires : il s’agit désormais pour les entreprises - au travers de leur agences de voyages et des outils de réservation en ligne - de proposer des fonctionnalités pertinentes et innovantes au voyageur professionnel afin de les reconquérir.



Pour y parvenir, les espoirs reposent essentiellement sur les nouvelles technologies et sur l’intelligence artificielle, qui permet de combiner une meilleure expérience utilisateur tout en étant conforme aux exigences complexes et nombreuses des entreprises énoncées ci-dessus.



Comment la définit-on, l’intelligence artificielle (IA, ou AI en anglais) ? Larousse la décrit comme un « ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine ». On fait référence ici à une machine dotée de fonctions cognitives, c’est-à-dire qu’elle est capable d’acquérir des connaissances via de la perception ou du langage, et de les utiliser. L’intelligence artificielle a intégré de nombreux domaines de notre vie quotidienne, à l’instar des assistants virtuels et robots conversationnels dans nos smartphones ou sur le web qui nous accompagnent pour répondre à nos questions, nous proposer des produits complémentaires ciblés via l’analyse de nos consommations et celles de nos semblables.



On imagine aisément les possibilités d’application dans le voyage d’affaires, un secteur qui demande une expertise large et qui génère une masse importante d’informations : sur le transport principal (origine, destination, temps de trajet, trajet direct ou avec escale, classe de réservation, choix de placement, anticipation, prix, niveau de flexibilité, fréquence, programme de fidélisation, fournisseurs, moyen de paiement, services annexes, etc) mais également sur toutes les autres composantes du déplacement (hôtel, restauration, taxi, location de voiture, frais de parking et de péage – pour n’en citer que quelques-unes tant elles sont nombreuses). Le nombre d’acteurs dans le voyage a connu une croissance exponentielle, avec de nouvelles compagnies aériennes, chaînes hôtelières qui apparaissent régulièrement, mais aussi de nouveaux concepts. Ainsi le collaboratif, à l’instar d’Airbnb et Uber, a investi massivement le monde du voyage. En parallèle de la croissance des fournisseurs, c’est l’offre qui s’est aussi complexifiée. De 2 à 3 classes de réservation historiquement, on est arrivés aujourd’hui à des offres avec une segmentation tarifaire forte. On peut ainsi qualifier le monde du voyage de véritable nébuleuse au vu de sa complexité. Or tout cela génère d’autant plus d’informations, et l’IA se « nourrit » de ces données de masse dont elle s’enrichit pour en tirer ses « connaissances ».



L’intelligence artificielle a commencé à intégrer le secteur des déplacements professionnels, essentiellement sous la forme d’assistants virtuels et robots conversationnels (« chatbots ») où ils sont d’ailleurs parmi les plus nombreux. Qu’il s’appelle Laura chez Transavia, Louis chez Air France, Eva chez Vueling, Sofia chez TAP Portugal ou encore Sam:] chez FCM Travel Solutions, Claire chez 30secondstofly.com, Clara chez Carlson Wagonlit Travel, les ‘bots’ sont souvent affublés de prénoms car ils ont vocation à devenir des compagnons de voyage. Ces assistants virtuels ont pour ambition d’accompagner en continu le voyageur dans son déplacement et sa préparation : itinéraires, gestion des réservations, recommandations sur les visas, information sur la destination, météo, suggestions de restaurants, alerte en cas de modification d’horaires ou d’annulation, etc. Disponible à la fois au travers de l’application source mais aussi des réseaux sociaux et systèmes de messagerie (WhatsApp, Messenger), le voyageur peut leur poser des questions à toute heure dont les robots s’enrichissent pour mieux connaître et prendre en compte les habitudes du voyageur.



A ce jour donc, l’implication de l’intelligence artificielle dans le voyage d’affaires s’articule essentiellement autour de ce qu’on appelle le ‘machine learning’, c’est-à-dire que la technologie apprend des données qu’elle reçoit pour améliorer la pertinence de ses informations. Il s’agit ici essentiellement d’automatiser, au travers d’algorithmes, des tâches répétitives assurées par des personnes physiques. C’est en quelque sorte un « super FAQ » interactif…qui peut parfois bloquer sur des demandes trop complexes ou spécifiques, après vous avoir posé de nombreuses questions. La demande est alors rebasculée vers une personne physique, où l’on se dit qu’on aurait sans doute plus vite fait en réservant soit même via un outil plus traditionnel ! Il faut le voir un peu comme la délégation de tâches, qui au début peut prendre davantage de temps que lorsqu’on le fait soi-même…et qui au bout d’un certain temps, après la phase d’apprentissage, gagne en pertinence.