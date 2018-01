China Airlines offre plus d'Australie aux clients d'Air France

C'est la concrétisation des accords signés entre le groupe Air France/KLM et China Airlines qui va offrir aux voyageurs français ou néerlandais un partage de code entre Taipei et l'Australie. Melbourne et Sydney seront ainsi accessibles au départ de la capitale taïwanaise 10 ou 11 fois par semaine selon la période l'année. De son côté, l'accord prévoit qu'Air China disposera des mêmes atouts vers Paris et Amsterdam.



Ce n'est pas la première porte vers l'Australie que proposera Air France/KLM qui offrait à ce jour des vols via Shanghai (China Eastern) ou Guangzhou (China Southern), deux autres partenaires du groupe en Asie