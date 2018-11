L'aéroport Londres City va être relié à Newcastle

Les voyageurs d'affaires qui ont besoin de se rendre à Newcastle, pourront choisir de décoller de Londres Heathrow ou de Londres City à partir du 7 janvier 2019.



En effet, Eastern Airways vient concurrencer British Airways sur l'aéroport de l'Angleterre du Nord-Est en ouvrant, pour sa part, une desserte biquotidienne au départ de la plate-forme la plus business de la capitale britannique.



La partenaire de Flybe décollera de Newcastle à 8h05 et 17h50 du lundi au vendredi. Les départs de l'aéroport de Londres City seront programmés à 9h45 et 19h30 du lundi au vendredi.



La compagnie assurera uniquement la fréquence du soir le dimanche.



Le temps de vol entre les deux destinations sera de 70 min.