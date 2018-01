Le Changi MRT perturbé par des travaux les week-ends de janvier

Ce début 2018 débute avec des travaux de maintenance pour le réseau MRT de Singapour. Dix stations de la ligne East-West Line (EWL) - de Paya Lebar à Pasir Ris ainsi celles que Changi Airport et Expo - seront perturbées par le chantier pendant les week-ends de janvier.Les voyageurs d'affaires en déplacement ou en séjour bleisure dans la ville vont devoir faire attention aux changements de programme.Les vendredis 12, 19 et 26 janvier, les stations fermeront plus tôt. Le dernier train au départ de Changi Airport sera programmé à 23h04.Les horaires seront aussi modifiés les samedis 13, 20 et 27. Les gares ouvriront plus tard et fermeront plus tôt. Ainsi le premier train au départ de Changi Airport sera à 8h19 tandis que le dernier partira à 23h04. Ce dimanche 14 janvier, les stations concernées ouvriront plus tard (8h19 au départ de Changi) tandis que les dimanches suivants (21 et 28) les 10 stations seront fermées toute la journée.L'entreprise a prévu de déployer du personnel supplémentaire pendant ces journées de travaux afin d'informer et guider au mieux les voyageurs vers les solutions alternatives comme les taxis, les bus ou les navettes.