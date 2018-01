Hyatt Place s'installe à Hyderabad (Inde)

L'hôtel Hyatt Place Hyderabad/Banjara Hills dispose de 147 chambres et suites offrant des espaces de travail, de détente et de repos séparés. Les voyageurs d'affaires séjournant dans cet hôtel peuvent également profiter du wifi gratuit, d'une salle de sport 24/27, d'une piscine extérieure ainsi que d'un restaurant et d'un business center.Les entreprises se voient proposer la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à environ 465m² dédiés au MICE. Les salles de réunion sont réparties sur deux étages.La nuitée est actuellement affichée à partir de 4950INR (65€)Banjara Hills Road no. 1,Hyderabad, Indie, 500034Tel: +91 40 6780 1234Fax: +91 40 6780 1235Mail : hyderabadbanjarahills.place@hyatt.com