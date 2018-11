Le Concorde retrouve une seconde vie...en devenant accessoire de voyage

Une touche de bleue fait écho au liseré qui ornait la vaisselle du Concorde"

Après les gilets de sauvetage , les bâches publicitaires et les sièges d'avion , Air France donne une seconde vie aux housses des fauteuils du Concorde, avec l'aide de l'entreprise française spécialiste de la transformation de matériaux : Bilum.La toile blanche texturée légèrement satinée qui recouvrait les sièges des cabines de l'avion supersonique a été utilisée pour créer des porte-monnaie et des trousses. "précise le communiqué.Cette nouvelle série d'accessoires de voyage est limitée à 150 exemplaires par modèle. Chaque pièce est disponible sur airfranceshopping.com , de 29 à 59 euros TTC.La matière utilisée a été triée, lavée et confectionnée dans les ateliers de Bilum en Île-de-France.