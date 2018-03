Le Mercure Château Perrache, une modernité taillée à l’ancienne à Lyon

Vu de l’extérieur, en débarquant de la gare par la passerelle qui conduit à l’hôtel, ce Mercure apparaît comme ses grandes maisons bourgeoises du début du XXe siècle, spacieuse, sobre à l’extérieur et exubérante à l’intérieur. Classé monument historique, l’hôtel a été construit en 1906. Dès la porte d’entrée, une plaque rappelle les grands noms de ceux qui ont participé à sa constitution : les architectes Chedanne et Curieux, le sculpteur Edgar Boutry et les peintres Henri Martin et Ernest Laurent. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir marqué de leur empreinte les lieux. Majorelle, entre autres, a été l’un des artisans de cet hôtel étonnant qui ne se laisse pas deviner de l’extérieur.



" Nous avons engagé de vastes travaux de rénovation à partir de 2015 qui se sont terminés en aout 2017 ", précise Marta Pardo-Badier, Directrice de l’établissement. Au total, ce sont près de 7 millions d’euros qui ont été investis pour attirer une clientèle qui se veut de plus en plus internationale. " En 2016, notre taux d’occupation été de l’ordre de 63 % avec un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros ", détaille la directrice qui ajoute : " En 2018, nous visons les 65 % de taux d’occupation dans un hôtel totalement repensé pour accueillir, entre autres, des séminaires et des voyageurs d’affaires ". Pour autant, l’hôtel ne néglige pas la clientèle loisirs et la direction aime à rappeler qu’il a été créé à la grande époque du PLM, lorsque les riches clients parisiens s’arrêtaient à Lyon avant de rejoindre la Méditerranée. " Là où vous voyez aujourd’hui une gare et des axes routiers, il y avait un parc réputé à Lyon qui entourait l’établissement ".