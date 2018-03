Après le 30 mars, Air France en grève les 3 et 7 avril

L’Intersyndicale s'est réunie ce lundi 26 et affirme avoir " fait le constat d’une forte mobilisation le 23 mars, avec plus de 56 % des vols impactés au départ des bases, dont 42 % des vols long-courrier annulés ou affrétés et 59 % des vols moyen-courrier annulés ou affrétés ".



L'intersyndicale considère que " la direction campe sur ses positions et cherche la division " et renouvelle ses revendications : " TOUS les salariés d’Air France ont droit à une augmentation de 6 % des grilles de salaire afin de rattraper l’inflation .



L'intersyndicale appelle " l’ensemble des personnels d’Air France à se mettre en grève les Vendredi 30 Mars, Mardi 03 Avril et Samedi 07 Avril 2018 " avec un rendez-vous de mobilisation le 30 MARS, à 10h devant la cafétéria du Siège, allée principale du Siège CDG.