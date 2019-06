Le prix des carburants (enfin) en baisse

A 1,653 euro le litre, le sans-plomb 98 a lâché 0,8 centime (0,50%). Le SP95 qui s'affiche à 1,578 par litre a concédé 1,1 centime (0,70% ).



Le gazole,lui, a perdu 1,5 centime (1%) en une semaine à 1,479 le litre.



La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a un impact fort sur les investisseurs qui ont tendance à délaisser le pétrole. La demande est en baisse alors que les stocks de brut augmentent aux États-Unis devenus plusieurs mois premier producteur à l'échelle mondiale.



Les prix du pétrole ont donc atteint dernièrement leurs plus bas en trois mois et demi et le prix du Brent a dégringolé d'environ 70 dollars à 61,50 dollars en quelques jours de temps.