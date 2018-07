Les compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde

Les trois compagnies distinguées cette année figuraient déjà parmi les dix plus ponctuelles en 2017.



LATAM Airlines Brésil a été la plus ponctuelle en février, avril et mai et pendant le semestre a été retardée dans 15,36 % de ses vols, avec un retard moyen de 41 minutes. Qatar Airways est arrivée en retard sur 13,58% de ses voyages, avec un délai de 40 minutes et a été la première en mars. ANA s'est posée en retard de 34 minutes en moyenne sur 14,55 % de ses mouvements.



La cause principale des retards provient du contrôle de l'espace aérien, car il n'y a parfois pas assez de créneaux disponibles pour tous les vols réguliers, comme le souligne l'Association. La deuxième cause, la météo et la troisième ce sont les grèves des contrôleurs aériens et du personnel des compagnies aériennes et des aéroports.



En Europe, la compagnie grecque Olympic Air a été la plus ponctuelle au cours des six derniers mois, suivie de l'italienne Alitalia et de l'espagnole Canarias Airlines. Parmi celles-ci, seule Alitalia figurait parmi les dix plus ponctuelles en 2017.



Enfin, dans la catégorie "low cost", les données de FlightStats indiquent que les compagnies lettones Air Baltic, Iberia Express et l'anglaise Jet2 sont les plus ponctuelles du premier semestre. Elles se trouvaient déjà parmi les dix plus performantes l'année dernière.



Pas de classement sans la liste des mauvais élèves.

Dans la catégorie mondiale,les compagnies aériennes les moins ponctuelles au cours de ce premier semestre sont, dans l'ordre, TAP Portugal, Air India et le Condor allemand.



Au niveau européen, les pires résultats ont été obtenus par les compagnies aériennes portugaises White Airways et Portugalia, suivies par les allemands d' Eurowings.



Enfin, les transporteurs à bas prix les moins ponctuels au premier semestre 2018 ont été Condor d'Allemagne, Thomson d'Angleterre et WOW Air d'Islande.