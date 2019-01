Liban: grève du transport aérien ce vendredi

L'union des syndicats des employés du transport aérien au Liban appelle à une grève générale nationale ce vendredi 4 janvier, afin de protester contre le blocage de la formation du gouvernement, attendu depuis plus de sept mois, et ses répercussions sur la situation économique et financière du pays.



Mercredi matin, un appel à la grève avait également été lancé par le syndicat des contractuels de l'enseignement supérieur et par l'union des syndicats des ouvriers et employés du secteur pétrolier. Rejoignant ce mouvement de grève, l'union des syndicats des employés du transport aérien au Liban a pour sa part annoncé une heure d'arrêt de travail, vendredi, entre 9h30 et 10h30 du matin.



Des perturbations sont donc à prévoir à l'aéroport de Beyrouth, au départ, comme à l'arrivée. Les voyageurs en déplacement au Liban doivent se renseigner auprès de leur compagnie pour connaître l'incidence de cette grève sur les programmes de vol.