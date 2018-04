Loganair noue un accord interligne avec Air France-KLM

Loganair va pouvoir proposer des destinations internationales à ses clients grâce aux accords interlignes qu'elle vient de signer avec Air France, KLM ainsi que Thomas Cook. Ils permettent aux passagers de profiter de correspondances à Aberdeen, Édimbourg, Glasgow, Inverness ou Norwich en profitant du transfert des bagages et d'un seul billet.



KLM est présente sur les plates-formes d'Aberdeen, Édimbourg, Glasgow et Inverness tandis qu'Air France relie pour sa part Aberdeen et Édimbourg à Paris CDG.



La jeune compagnie écossaise a par ailleurs indiqué à la presse britannique qu'elle était proche de parvenir également à un accord avec Emirates et 3 autres transporteurs internationaux.