Lufthansa met ses lounges dans les portables

Afin d'améliorer l'expérience des voyageurs d'affaires dans ses lounges, Lufthansa a mis en place LoungeNet. Cette plate-forme interactive gratuite permet aux visiteurs des salons de la compagnie d'avoir accès sur leur appareil mobile au statut de leur vol, des informations sur leur voyage ou encore l'aéroport. Ils découvrent également des offres spéciales dédiées. Par exemple, les passagers peuvent télécharger la presse digitale gratuitement. Ils sont également informer sur les ouvertures de nouveaux salons et les offres des spa.Par ailleurs, le portail propose désormais des vidéos présentant des exercices de yoga adaptés à la configuration des lounges. Ces films, développés en collaboration avec la compagnie de yoga TINT, abordent différentes problématiques des voyageurs comme le mal de dos, au cou ou encore le jetlag. Les vidéos sont disponibles dans plusieurs langues.De plus, depuis novembre dernier, les lounges de Lufthansa des aéroports de Francfort et Munich disposent d'un service d'impression gratuit. En partenariat avec Konica Minolta, les clients des salons ont la possibilité d'envoyer les documents à imprimer sur le mail print@lh-lounge.de . Ils reçoivent en retour un code PIN qui active l'imprimante de l'installation. Ce service sera prochainement étendu aux autres salons de la compagnie.