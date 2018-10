National Geographic transforme les bouteilles en plastique en valises

Selon National Geographic, ces bagages, dont la gamme a été baptisée iPET, sont légers et très résistants avec des propriétés anti-rayures, une prise USB intégrée et un large choix de couleurs et de styles.Mais c'est aussi un geste écologique clair. Une petite valise est composée de 84 bouteilles en plastique, une moyenne de 118 bouteilles et le trolley de 74 cm de 144 bouteilles.La commercialisation de ces bagages se fait uniquement sur le site de l'entreprise australienne Courier . Le prix de la petite valise est affiché à 240 dollars australiens (148 euros).