Ouzbékistan : le lancement de l'e-visa repoussé au 15 juillet

"de nouvelles mesures pour optimiser les entrées des citoyens étrangers dans la République d’Ouzbékistan"

Liste des pays concernés par cette mesure :

Attendu début juillet , le site ouzbèke de demande de e-visa sera finalement activé le 15 juillet 2018. Toutefois, la plate-forme précise d'ores et déjà que le précieux sésame permettra d’effectuer un séjour allant jusqu’à 30 jours dans les 90 jours suivant son approbation. Délivré pour une simple entrée, son coût sera 20 dollars. Par ailleurs, le délai de traitement devrait être de 3 jours ouvrés.Il sera nécessaire de télécharger, en ligne, une copie numérisée de son passeport (page n°2) et de sa photo d’identité.Les citoyens européens seront éligibles à l’obtention du visa en ligne, tout comme les Canadiens ou encore les Américains. Toutefois pour le moment, seuls les visas touristiques pourront être réclamés par ce biais.Par ailleurs, le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a annoncéLe décret, signé le 4 juillet 2018, prévoit la préparation de propositions sur l’introduction de nouveaux types de visas pour les voyageurs étrangers :- Visa d’Or : un visa de 10 ans pour les grands investisseurs étrangers;- Silkroad : idée commune au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan, le principe de reconnaissance des visas pour les touristes visitant les pays de la Route de la Soie sera étudié;- Vatandosh : un visa de 5 ans pour les natifs d’Ouzbékistan ainsi que pour les membres de leurs familles.Les citoyens ressortissants de 101 pays dont la France et la Belgique devraient bénéficier à compter du 15 juillet d’un nouveau régime de transit sans visa, pour une durée de 5 jours et dans le cadre d’une arrivée dans les aéroports ouzbeks, s'ils détiennent un billet d’avion pour un pays tiers.Autre condition : la compagnie aérienne doit fournir, en temps voulu, les données concernant le passager à l’unité du service des gardes-frontières du Service de Sécurité de l’État d’Ouzbékistan.Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Australie, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Chine (y compris Hong Kong), Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Guinée Équatoriale, Estonie, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Grenade, Guatemala, Guyane, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Italie, Jamaïque, Koweït, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Maldives, Malte, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Nauru, Nouvelle-Zélande, Norvège, Oman, Palau, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint Lucia, Saint-Marin, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suriname, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Uruguay, Vatican, Venezuela et Vietnam.De plus, les autorités compétentes sont chargées d’établir d’ici mars 2019 des propositions dans le cadre de l’élargissement de cette liste de nationalités autorisées à entrer en Ouzbékistan sans visa pour un transit de 5 jours.