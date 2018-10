SAS a amélioré ses salons de l'aéroport de Copenhague

Les salons de SAS installés au sein de l'aéroport de Copenhague ont été redécorés avec des meubles scandinaves. Leur design a également été optimisé afin d'augmenter leur capacité. Le SAS Business Lounge abrite, ainsi, désormais plus de sièges. De plus, ses salles de bain ont été améliorées.



Les voyageurs d'affaires qui s'installeront dans le nouveau SAS Gold Lounge, pourront déguster un nouveau café. Ils auront aussi la possibilité de combattre les effets du jet lag et la dépression hivernale en utilisant le dispositif de luminothérapie mis en place pour eux dans la ‘Daylight Booster Zone’. En partenariat avec Panasonic, le salon propose aux passagers de nouveaux produits technologiques et digitaux.



Une nouvelle carte de vin est présentée dans tous les lounges. Par ailleurs, les passagers pressés ont maintenant la possibilité de grignoter rapidement avant leur vol grâce au buffet On the Go.



Un nouveau point service

La compagnie a également installé un nouveau service baptisé SAS Service Point au sein du Terminal 3, près de l'emplacement où des bornes d'enregistrement et de dépose bagage sont installées. Ce service met à la disposition des passagers des ordinateurs pour réserver des billets et effectuer le check-in. Il est aussi possible d'y charger des appareils électriques.



Le Fast Track du Terminal 3 a pour sa part été modernisé. Sa décoration a été revue et reprend les codes du nouveau design du transporteur.