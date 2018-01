SNCF : la business Première sur Paris/Lyon depuis le 8 janvier

Depuis septembre 2017, SNCF a mis en place sur les lignes Paris/Bordeaux, Nantes et Rennes, sa Business PREMIÈRE, accessible avec un billet TGV Pro 1ère classe et disponible sur une sélection de TGV, principalement ceux adaptés aux déplacements engagés sur la journée.



Outre l'accueil personnalisé, l'accès au salon, l'embarquement prioritaire ou les boissons et les journaux offerts, le service permet au voyageur de commander son repas en ligne pour le récupérer au bar, ou d'interroger l'assistant digital pour toute informations sur le trajet.



Le service et désormais accessible depuis le 8 janvier sur le Paris/Lyon et sera étendu prochainement vers Marseille, Strasbourg et Montpellier.