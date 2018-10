Samsonite lance des bagages cabines qui se glissent sous le siège avant

Les bagages de la collection UnderSeaters de Samsonite peuvent se glisser sous le siège de devant. Cela permet de les avoir à proximité et de pouvoir accéder facilement à ses effets personnels grâce à la grande ouverture principale située sur le dessus, et ce quelle que soit la position occupée dans l’avion.



Spark SNG & Uplite

Déjà connues pour ses différentes solutions de bagages à mains traditionnelles, les collections signature de Samsonite Spark SNG et Uplite proposent désormais deux nouveaux modèles pouvant se ranger sous le siège avant. Ils sont dotés d'une pochette Smart située à l'arrière, permettant de les glisser sur la poignée des bagages plus volumineux destinés à aller en soute.



La valise cabine Upright (à deux roues) en 45 cm, déclinée en deux modèle, Spark SNG et Uplite, comprend diverses fonctions conçues pour faciliter les déplacements. Elle dispose d’un port USB avec une pochette pour ranger une batterie portable. De plus, elle est équipée d'une pochette en filet et de rubans croisés avec un système de boucles fixes pour faciliter l’aménagement des affaires.



Ces modèles proposent également une tablette amovible et une housse pour ordinateur portable



Valise Upright SPARK SNG 45cm disponible dès à présent en Noir et Bleu à partir de 149€ (tablette 10,5" - portable 15,6") .

Valise Upright UPLITE 55 cm proposée en Gris et Bleu à partir de 169 € (tablette 10,5" – portable 15,6"). Disponibilité : mi-octobre