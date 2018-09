Toulouse-Blagnac : +1.8% de trafic passagers en août

Les vols intérieurs de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ont attiré les voyageurs au mois d'août. La plate-forme a géré 290 078 passagers domestiques (+3,7%).



Le trafic sur la capitale augmente (+1,4%), grâce à la ligne Paris-Orly (+4,5%, 105 407 clients), qui compense le repli sur Paris-CDG (-2,8%, 73 299 voyageurs).



En région, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+7,7%, 111 372 passagers), avec des résultats positifs sur la majorité des destinations. Les progressions les plus significatives sont enregistrées sur Rennes (+25,9%, 6 879 personnes), Figari (+17,1%, 9 334 voyageurs) et Lyon (+13,2%, 23 027 passagers).



Le segment international qui capte 63,7% du trafic total de l'installation toulousaine, est pour sa part resté stable avec 509 632 passagers (+0,3%). L'espace Schengen (62,9% de ce trafic) enregistre une croissance de 2,2% (320 476 passagers). En août, c’est Amsterdam qui est la première destination, avec une progression de 1,3% (29 320 voyageurs). Les plus fortes hausses sont observées sur Cagliari (+81,1%, 2 371 personnes), Santorin (+75,8%, 2 929 clients) et Palerme (+53,5%, 5 287 passagers).



Hors Schengen (-5,5 %, 118 367 passagers), le trafic sur Londres reste majoritaire malgré une baisse de 5,6% avec 84 384 voyageurs répartis sur quatre aéroports : Londres-Gatwick (-7,3%, 32 407 personnes), Londres-Heathrow (-5,7%, 25 703 clients), Londres-Stansted (-0,7%, 20 920 passagers) et Londres-Luton (-12%, 5 354 voyageurs). Le trafic sur l’Afrique du Nord régresse (-3,6%), avec des résultats contrastés sur la Tunisie (+4,6%, 10 938 voyageurs), le Maroc (+3,9%, 22 286 clients) et l’Algérie (-15%, 18 316 passagers). Le trafic charter représente 2,3% de l’international, avec 11 619 passagers.