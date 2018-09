Les applis des compagnies aériennes sont "essentielles" au voyage

Les Britanniques aiment les applications des compagnies aériennes. Un tiers des personnes interrogées par Yougov pour le compte de Pegasystems, indiquent utiliser ces outils pendant leurs déplacements. De plus, 23% des sondés estiment que les applis sont une "part essentielle de comment ils aiment voler".



Neuf voyageurs sur 10 disent que les applis des compagnies aériennes sont le service le plus utile disponible. Toutefois, les applications ne sont pas déterminantes dans le choix du transporteur. Seulement 13% assurent qu'ils ne réserveraient pas des vols chez une compagnie ne proposant pas ce type d'outil.



Par ailleurs, près de 3 sondés sur 10 souhaiteraient des services digitaux encore plus personnalisés. 65% d'entre eux voudraient recevoir des alertes indiquant où et quand leur valise est sur le tapis à bagages. 63% estiment qu'il serait pratique que l'application soit capable de leur indiquer où ils se trouvent dans l'aéroport et le temps nécessaire pour rejoindre la porte d'embarquement.



43% voudraient recevoir des offres personnalisées en fonction de leurs voyages passés ou à venir. Néanmoins, 7 passagers sur 10 refusent de donner plus d'informations personnelles pour faciliter cela.