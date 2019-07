TravelPerk, la jeune pousse du voyage d'affaires qui monte

Soit plus de 53 millions d'euros. Au total, la jeune pousse a levé 104 millions de dollars, soit plus de 92 millions d'euros lors de la série C. Cette somme sera notamment investit au profit de sa stratégie d'innovation et de développement. Selon TOM.travel , elle prévoit la consolidation de son offre avec l’ajout de nouveaux produits et services dans les prochains mois. Dans une « industrie encore dominée par des solutions désuètes qui rendent les déplacements professionnels coûteux et pénibles », la startup souhaite offrir plus de flexibilité aux voyageurs tout en permettant aux entreprises de contrôler leurs coûts.Fondée en 2015, TravelPerk permet une gestion de bout en bout des déplacements professionnels à travers sa plateforme.