Travelstop lève 3 millions de dollars

Un tour de table mené auprès de plusieurs investisseurs dont Accel.STrive et Seedplus. L'objectif : enrichir son inventaire et continuer de se développer. Selon nos confrères de TOM.travel cette levée de fonds coïncide avec la signature d’un partenariat avec l‘indonésien Traveloka. Dans les prochains mois, Travelstop intégrera ainsi les outils de réservation de vol et d’hébergement de l’OTA. La jeune pousse enrichit son inventaire pour proposer plus de choix aux acteurs du voyage d’affaires. Elle proposera également un service de gestion des perturbations 24h/24 et 7 j/7 ainsi qu’une offre d’assurance de voyages. Des ajouts qui devraient permettre à Travelstop de cibler les grands acteurs asiatiques. Enregistrant une croissance continue mois après mois, Travelstop a également été désigné par Skift comme l’une des meilleures startups du voyage d’affaires a surveiller en 2019.