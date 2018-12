Un nouveau salon Emirates à Rome Fiumicino

Ce salon Emirates offre 162 places assises, avec vue sur la piste, des fauteuils en cuir, un choix de sièges formels et décontractés, une salle à manger, une salle de prière, des douches, un centre d'affaires, et un buffet chaud et froid.



Le salon est ouvert aux clients de première classe et de classe affaires du transporteur, ainsi qu'aux membres Skywards Platinum et Gold. Les membres Silver et Blue du programme de fidélité peuvent également y accéder, mais contre un droit d'entrée.



Le nouveau salon de l'aéroport de Rome porte désormais à 42 le nombre de salons d'Emirates dans le monde. La compagnie aérienne assure deux vols quotidiens vers Rome.