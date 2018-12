Réouverture "limitée" de l'aéroport de Londres Gatwick

"La piste de Gatwick est actuellement utilisable et un nombre limité d’avions sont prévus au décollage et à l’atterrissage

L’activité de l’aéroport de Londres-Gatwik va partiellement reprendre ce vendredi après avoir été interrompue jeudi par l’apparition de drones qui ont paralysé le trafic aérien . L’opérateur dit travailler avec les compagnies aériennes et avec les contrôleurs aériens pour faire voler un nombre limité d’appareils." , a indiqué l’aéroport sur Twitter, conseillant aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avec leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport, des vols au départ et à l’arrivée de Gatwick étant toujours sujets à des retards ou à des annulations.Tous les vols avaient été annulés jeudi et plusieurs milliers de passagers ont dû patienter, tandis que la police tentait vainement de mettre la main sur les pilotes de ces drones qui sont réapparus à chaque fois que le trafic était sur le point de reprendre.